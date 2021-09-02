/648554/بعد-معاناة-طويلة-الجزائر-تبدأ-تعويض-المتضررين-من-حرائق-الغابات

أعلن عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة و التنمية الريفية عن انطلاق عمليات تعويض الفلاحين والمُربين ضحايا حرائق الغابات نقدا خلال الأيام القليلة المقبلة استنادا لنتائج لإحصاء وتقييم الخسائر.

الجزائر تبدأ تعويض المتضررين من حرائق الغابات

جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظم على هامش لقاء مع مدراء المصالح الفلاحية لـ58 ولاية، مؤكدا أن العملية القطاعية المشتركة لإحصاء و تقييم الخسائر التي تسببت فيها حرائق الغابات أشرفت على نهايتها، مضيفا أنه حان الوقت لإعادة الأعمار السريع لهذه المناطق المنكوبة لتعود الحياة الاجتماعية و الاقتصادية إلى طبيعتها.

وأكد أن قطاعه بصدد التحضير لعمليات إعادة تشجير الغابات ونقل الحيوانات بالقرب من المناطق المنكوبة حتى يتسنى للفلاحين و المربين استعادة نشاطاتهم تدريجيا، وستخص العملية في مرحلة أولى الولايات الأكثر تضررا قبل أن تشمل بعدها كامل الولايات المعنية”.

وعن سؤال حول القيمة المالية التي كرستها السلطات العمومية لتعويض ضحايا هذه الحرائق, أجاب حمداني أنه “يكفي الوقوف على حجم الخسائر لتقييم قيمة التعويضات”..وكشف أن الحرائق أتت على 90.000 هكتار و تسببت في خسارة أكثر من 10.000 حيوان من مختلف الفصائل و هي أرقام هائلة.