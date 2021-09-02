/648552/ملخص-مباريات-تصفيات-أوروبا-المؤهلة-لكأس-العالم-قطر-اليوم-الخميس

شهدت القارة الأوروبية اليوم على العديد من المباريات في تصفيات القارة العجوز المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي تأتي على رأسها مباراة إيطاليا وبلغاريا، وإنجلترا والمجر.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة إيطاليا وبلغاريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة إيطاليا وبلغاريا، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات القارة العجوز المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

نتيجة مباراة إنجلترا والمجر

حقق فريق غنجلترا الفوز على المنتخب المجري، بنتيجة أربعة أهداف دون رد في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات كأس العالم قطر.

نتيجة مباراة بلجيكا واستونيا

حقق المنتخب البلجيكي الفوز على منتخب استونيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

نتيجة مباراة ألمانيا وليخشتايشن

انتهت أحداث مباراة ألمانيا وليخشتايشن بنتيجة هدفين دون رد لصالح منتخب الماكينات الألمانية، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

نتيجة مباراة بولندا وألبانيا

حقق منتخب بولندا الفوز على منتخب ألبانيا بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

نتيجة مباراة البرتغال وأيرلندا

انتهت مباراة البرتغال ونظيره منتخب أيرلندل بنتيجة 2/1 للبرتغال، في المباراة التي جمعتهم أمس الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وأضاع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، بعد أن تصدى لها حارس أيرلندا، ولكن تمكن كريستيانو من إحراز هدفين في الوقت القاتل من المباراة، حيث كان منتخب أيرلندا متقدم بهدف حتى الدقيقة 89، قبل أن يحرز رونالدو هدف التعادل لمنتخب بلاده، ثم أحرز رونالدو أيضا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 6 من الوقت بدل الضائع.

تشكيل البرتغال أمام أيرلندا

حراسة المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: كانسيلو، بيبي، دياز، جيريرو.

خط الوسط: برونو فرنانديز، جواو بالينيا، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رونالدو، جوتا، رافا سيلفا.