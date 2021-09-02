فيديو.. الشيخ أحمد التركى: الادعاء بأن الرسول أمر بكثرة النسل افتراء

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ أحمد التركى أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك بعدا دينيا خطيرا لمشكلة الزيادة السكانية التى باتت تهدد مجتمعنا، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يزعم أن كثرة النسل من الأشياء التى أمر بها رسول الإسلام، وهذا "افتراء".





وفى لقاء ببرنامج "60 دقيقة" المعروض على قناة "إكسترا نيوز"، والذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، تحدث التركى عن ظروف أخرى اقتضت بالنبى أن يحث المسلمين على الزواج وكثرة الإنجاب، حيث كان الأغلب وقتها يعزف عن الزواج وتكوين أسرة.

وأوضح العالم الأزهرى، أن المروجين لكثرة الإنجاب يستندون فى بعض الأحيان إلى حديث شريف عن النبى يقول:" تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة"، مضيفا أن الحديث يتناول معيشة المسلمين الأوائل وحال دنياهم وقتها، إذ كانوا يعانون من قلة عددهم فى الجزيرة العربية، وهم فى حاجة - وقتها - للتكاثر وكثرة العدد، لينشروا رسالة الإسلام إلى العالم.

وأشار إلى أن المسلمين لاسيما الصحابة وقت الرسول كانوا يتعمدون عدم الإنجاب بـ "العزل" وهى الوسيلة الوحيدة وقتها.

وتابع: "كان الرسول يعلم أن بعض الصحابة يتعمدون عدم الإنجاب بالعزل، ولم يسألهم وأقرهم فى ذلك، موضحا أن هذا السلوك من النبى فى عرف أهل الحديث يعد "سنة تقريرية"، إذ أن الرسول علم بشىء ولم ينه عنه وهذا يعنى أنه مباح".