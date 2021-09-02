عاجل.. عودة مواعيد المترو لطبيعتها فى 5.15 صباحا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة الفرنسية RATP Dev mobility cairo، لإدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق "العتبة - عدلى منصور"، أنه نظرا لإلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلى منصور التبادلية، والتى كان مقرر لها يوم السبت القادم الموافق 4/9/2021، الأمر الذى كان يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة عدلى منصور، باتجاه العتبة فى تمام السادسة صباحا بدلا من الخامسة والربع صباحا.





وأوضحت الشركة أنه بناء على قرار إلغاء الأعمال من قبل الشركة المنفذة، سيتم قيام أول قطار من محطة عدلى منصور، باتجاه العتبة فى المواعيد المعتادة الخامسة والربع صباحا، ولا يوجد أى تعديل بمواعيد قيام القطارات، ولا يوجد إغلاق لأى محطة من محطات الخط الثالث، مؤكدين أن الخط الثالث يعمل بكامل طاقته فى الاتجاهين من محطة عدلى منصور حتى محطة العتبة. وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الثالث مع الخط الثانى بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55. وتناشد الشركة جمهور الركاب لإرسال الاستفسارات والاقتراحات، التواصل عن طريق الخط الساخن 19549.

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