/648548/سيطرة-من-قبل-الألمان-والإيطاليون-على-ميداليات-العالم-للدراجات-باليوم-الثاني

أسفرت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم الثاني لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على فوز المنتخب الالمانى بمنافسات سباق المطاردة " بيرسوت".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ونجح المنتخب الإيطالي فى الفوز بالميدالية الفضية خلف نظيره الألمانى ، بينما حل منتخب الروسى للدراجات فى المركز الثالث محققا الميدالية البرونزية. المركز الأول والثاني توج الكندى كارسون باترن، بالمركز الأول وذهبية منافسات الاسكراتش رجال، وحصل على المركز الثانى والميدالية الفضية السويسرى بسكال تابنير. المركز الثالث وفيما يخص المركز الثالث والبرونزية فتحققت عن طريق الإيطالي لورينزو يورسيلا ، واحتل عبدالله عفيفى لاعب المنتخب المصري المركز الخامس فى نفس السباق ، خلف الروسى دانيل فالجونين الذى جاء فى المركز الرابع. وفوز الروسي نيكيتا كلاشينك بذهبية سباق نهائي الكيرين "رجال"، فيما توج التشيكي جاكوب مالاسيك بالميدالية الفضية، وأحرز الروسي ديفيد شيكيلاشفيلي الميدالية البرونزية. وفي سباق نهائي المطاردة لفرق السيدات، أحرز منتخب روسيا الميدالية الذهبية، وتوج المنتخب الفرنسي بالميدالية الفضية، فيما حصد منتخب بولندا المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفى سباق نهائي الإقصاء للسيدات توجت الأمريكية كايا شميد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وأحرز الألمانية لانا إيبرلي الميدالية الفضية، فيما توجت التشيكية جابرييلا بارتوفا بالميدالية البرونزية. الدول المشاركة تضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كلا من: جنوب أفريقيا وجنوب السودان وأسبانيا والسودان وسويسرا وترينداد وتوباجو وأوغندا وأوكرانيا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر والأرجنتين والنمسا وبيلاروسيا وبلجيكا وبوروندي وكندا وكوستاريكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وهونج كونج والهند وإيطاليا وكوت ديفوار والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا ومالي والمكسيك والمغرب وهولندا والنيجر ونيجيريا وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا ورواندا والسعودية والسنغال. وضمت قائمة منتخب مصر 12 لاعبا ولاعبة هم : قائمة المنتخب المصري عبادة محمود-حبيبة السيد -شهد سعيد-مريم عاصم-بسملة رامي- عبدالله عفيفي -محمود بكر-يوسف شريف -مهاب عزيز- خالد علام -عبد الرحمن فهيم. وأوضح وجيه عزام، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم، في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»، كافة التفاصيل الخاصة باستضافة مونديال الدراجات، وعدد آخر من الموضوعات المتعلقة باللعبة.

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