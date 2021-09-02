جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص التعازى والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوى الضحايا الأبرياء، جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار إيدا، الذى ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى.



كما عبرت مصر -فى بيان لوزارة الخارجية- عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المصابين. وأكدت مصر حكومةً وشعباً تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا المصاب الأليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تعزى الولايات المتحدة فى ضحايا إعصار إيدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.