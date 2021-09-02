أحمد الورداني لـ دوت الخليج: كانو بيلعبوا بيا في الجيم وانا صغير.. واشتغلت سواق على عربية أبويا لتوفير المصاريف.. وأول بطولة خدتها جائزتها 150 جنيه«صور وفيديو»

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كشف البطل المصري احمد الورداني، بطل مصر المؤهل لبطولة مستر أولمبيا لعام 2021، عن بداية مسيرته في عالم كمال الأجسام، والتي كانت في بدايته في الثانوية العامه، والتي كانت على يد صديق له في الثانوية، والعديد من الأسرار الغامضة في مسيرتة الإحترافية في كمال الأجسام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "كانت هناك معاناه كبيرة على المستوي الشخصي في فترة البداية، والتي كانت تغيب عنها الصالات الخاصة في تلك الفترة في بداية 2000".

وأضاف: "كان هناك موظف في محطة القطار في مركز شبين الكوم وهو أول من تحدث معي في قدرتي في عالم كمال الأجسام".

وواصل: "رياضة المصارعة الرومانية هي من أهلتني في المشاركة والتقدم في كمال الأجسام".

وزاد: "كنت في بداية المسيرة في ممارسة كمال الأجسام، بمساعدة الكابتن سيد فتله، والذي شجعني في المواصلة في كمال الأجسام".

واردف: "أول بطولة جمهورية بعد التأهل لها كانت في عام 2000/2001 ، والتي أحرزت فيها المركز السابع".

واختتم: "وفي تلك البطولة شاركت في تمثيل مصر من هذه البطولة بعد الإنضمام للمنتخب لتمثيل مصر في كمال الأجسام".

أسرة أحمد الورداني

قال: "والدي كان سواق، وكانت لديه مصاريف البيت كبيرة على والدي، وممارسة كمال الأجسام تحتاج العديد من المصاريف في المواصلة عليها".

وزاد: "عانيت الكثير في مسيرة البداية، والتي كانت هناك ضغوطات كثيرة من قبل العمل من أجل التوفير والدراسة".

وأشار: "عملت في فترة الجامعة العديد من الاعمال الحرفية، مثل ميكانيكي، وسواق، والكثير من الاعمال لتوفير الإحتياجات بجانب الدراسة".

واردف: "لدي بطولة العالم بعد 4 شهور ولم يوجد معي ولا جنيه في التحضير للبطولة".

وواصل: "واتمني من كل شاب في هذه الفترة ان لايتوقف عن الحلم وبداية المشوار في تحقيق الحلم، وعدم الإستسلام لظروف الحياة".

واختتم: "ولو حسبتها مكنتش خرجت من البيت".

أول بطولة حصل عليها على المستوي الجامعات، كانت المكافئة 150 جنيه.

واردف: "لدي بطولة العالم بعد 4 شهور ولم يوجد معي ولا جنيه في التحضير للبطولة".

واختتم: "واتمني من كل شاب في هذه الفترة ان لايتوقف عن الحلم وبداية المشوار في تحقيق الحلم، وعدم الإستسلام لظروف الحياة".

الضغوطات التي تواجه كمال الأجسام في الإحتراف على مستوي الشخصي وعلاقته بأسرته.

قال: "بحاول الإبتعاد عن مشاكل والصوت العالي في البيت أو في أي مكان للتركيز".

وأضاف: "قبل أي بطولة بترك البيت وبعمل معسكر في القاهرة على سبيل المثال للتركيز".

وأردف: "ممارسة كمال الاجسام مجهدة على البيت بسبب الروتين والحياة المضغوطة من قبل تنظيم الأكل".

واختتم: " ولكن لو الشخص الذي أمامك فهمك هترتاح ومش هيزهق من روتين المحترفين".

كواليس لم يتعرف عليها الكثير من الجمهور في السفر للبطولات العالمية.

قال: "هناك الكثير من المعاناة التي تواجه أبطال مصر في السفر في المشاركات في بطولات العالم لكمال الأجسام".

وأضاف: "الاتحاد غير مسئول عن المصاريف التي يحتاجها البطل، وكل تلك المصاريف تكون على نفقة اللاعب".

واختتم: "الاتحاد غير مسئول عن المحترفين، وليس مسئول غير عن الهواة، ونعمل على تغير ذلك في الفترة الحالية".

وعن الطريقة الصحيحة للتفوق على المنافس في منافسات كمال الأجسام.

قال: "عند المشاركة في البطولات نعمل على دراسة المنافس الذي يشارك معك".

وزاد: "للفوز على المنافس في أي بطولة بننظر على نقطة القوة عنده وليس الضعف".

واختتم: "تأهيل الهواة ممكن أن يكون في فترة ثلاث أشهر فقط، ولكن للمحترفين فهي طوال السنة وليس ثلاثة اشهر فقط".