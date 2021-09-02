/648539/أزمة-الثانوية-العامة ندوة-تفاعلية-لتنسيقية-شباب-الأحزاب-و-الحزب-المصرى-الديمقراطى-الأحد-القادم

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة بعنوان "الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي (أزمة الثانوية العامة ) " وذلك يوم الأحد 5 سبتمبر الساعة الثامنة مساء على صفحتي اتحاد الشباب و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع الفيسبوك .

أزمة الثانوية العامة وقال وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، ان الندوة تستضيف كلا من النائبة رشا فايز ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أستاذة نيفين اسكندر ، الباحثة السياسية، أستاذ محمد القاضي ، مسؤول ملف التنظيم باتحاد الشباب المركزي . كما يدير الندوة ،الدكتور أحمد علاء فايد ، عضو اتحاد الشباب، وأعد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي

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