/648538/أيمن-محسب-القضية-الفلسطينية-على-رأس-أولويات-السياسة-الخارجية-للدولة-المصرية

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية أكبر داعم للقضية الفلسطينية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، حيث تعتبر القيادة السياسية القضية الفلسطينية من الأولويات الأساسية، ولعل القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الثانى ملك الاردن والرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن، تأتى لدفع مسيرة السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية للدولة المصرية

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لتحيا مصر أن القمة الثلاثية اليوم، تناولت آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأن الدولة المصرية حريصة طوال الوقت على إيجاد حلول عاجلة للقضية الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بالإضافة لأهمية تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات.

وأشار محسب، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وهذا ما تطرقت إليه المباحثات خلال القمة الثلاثية، بالإضافة للعمل على تقديم مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية بالتزامن مع اقتراب انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

و قال محسب استغلت الدولة المصرية دورها الإقليمي ومشاركتها فى المحافل الدولية لدعم القضية، فالقاهرة تعتبر فلسطين جزءا لا يتجزأ من أمنها القومى، وفى كل اللقاءات الدولية يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن القضية الفلسطينية مازالت على رأس أولويات السياسة الخارجية للدولة المصرية".