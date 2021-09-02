رسمياً.. محمد النني يغيب عن مباراة منتخب مصر والجابون.. تفاصيل

/648537/رسميا-محمد-النني-يغيب-عن-مباراة-منتخب-مصر-والجابون-تفاصيل

تلقى محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تقريرًا طبيًا من الجهاز الطبي لنادي أرسنال الإنجليزي يؤكد تعذر لحاق، محمد النني لاعب الأرسنال ببعثة المنتخب بالجابون للمشاركة في مباراة الجولة الثانية لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم أمام الجابون ضمن المجموعة السادسة لتعرضه لإصابة عضلية في تدريبات فريقه صباح اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قد بذل مجهوداً كبيراً نحو إنهاء إتفاقه الرسمي مع نادي الأرسنال لانضمام اللاعب لبعثة الفريق في الجابون.

نتيجة مباراة مصر وانجولا

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقد محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

محمد صلاح والنني

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط فريق ارسنال، في لقاء أمس، مع المنتخب المصري أمام انجولا في لقاء الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي، بسبب القيود التي تفرضها بريطانيا في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر المنتخب الليبي صدارة المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، لقارة إفريقيا، بفارق الأهداف على منتخب الوطني.

ترتيب المجموعة السادسة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.