/648536/نتفليكس-تطرح-مقطع-من-الجزء-الخامس-لمسلسل-la-case-de-papel

طرحت منصة Netflix الأصلية مقطع مدته 15 دقيقة من الحلقة الأولى للجزء الخامس لمسلسل «la case de papel» الشهير، مشوقه جمهوره ومتابعيه له قبل طرحه غدًا.

دوت الخليج يرصد ما طرحته منصة نتفيلكس من مقطع جديد للجزء الخامس من مسلسل «la case de paple» المرتقب.

موعد عرض الجزء الثاني من الموسم الخامس لمسلسل «la case de papel»

وكانت كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما الإسباني الشهير La Casa De Papel، عن الموعد النهائي لعرض الموسم الخامس والأخير من السلسلة، والمقرر لها عرضها على جزأين الأول في 3 سبتمبر، والثاني في 3 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الإسباني، تريلر لم يتخطَ الدقيقة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، ليعلن عن توقيت العرض الرسمي، وكتبت: "ما بدأ كسرقة، انتهى كعائلة، الجزء الخامس من البروفيسور يُعرض على دفعتين، المجلد الأول في 3 سبتمبر والثاني في 3 ديسمبر".

ويشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso.

أحداث الجزء الخامس من «la case de papel»

وتنطلق أحداث الموسم الخامس حين تكون العصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة. تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم..وتم القبض على البروفيسور من قبل «سيرا»، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب..وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل: الجيش..نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.

مسلسل "la case de papel" مسلسل جريمة إسباني، يتناول مخطط قائد عصابة يدعى "البروفيسور" للقيام بعدة سرقات هي الأضخم في تاريخ إسبانيا.