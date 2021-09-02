/648533/مجدى-ملك-تعليقا-على-القمة-المصرية-الفلسطينية- تؤكد-على-دور-مصر-الرائد-عربيا-ودوليا

قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، تعليقا على القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، أن القمة تأتى انطلاقا من دور مصر الرائد دوليا وعربيا، كانت ولاتزال القيادة السياسية على مر التاريخ هى الداعم والمدافع عن القضايا العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص .

تقوية الجبهة الداخلية للأشقاء الفلسطينين

واضاف البرلمانى ، فى تصريح خاص ل"دوت الخليج"، ومن هنا كانت مواقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القوية والواضحة فى الحفاظ على وحده الشعب الفلسطيني من خلال الجهود التى تبذل من الأجهزة المصرية واللقاءات التى تمت تحت رعايتها من اجل توحيد الصف ونبذ الخلافات لتقوية الجبهة الداخلية للاشقاء الفلسطينيين، وايضا الجهود الكبيرة للقيادة السياسية لتلك القضيه فى كافة المحافل الدولية والزيارات الخارجية ، وذالك من خلال التنسيق الدائم والتعاون مع القيادة الفلسطينية .

وأكد البرلمانى. إن هذا الدعم المصرى للقضية الفلسطينية ظهر جليا بعد العدوان الاخير على غزه ونجاح المساعى المصرية فى وقف الاعتداء على الشعب الشقيق ومد يد العون فى إعاده اعمار ما خلفه الاعتداء على البنية التحتية والمؤسسات والمنازل فى غزه.

وأوضح، ملك، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني هو استكمال للتشاور للتاكيد على الروابط والتعاون المشترك لصالح الشعبين المصرى والفسطينى.