/648532/أحمد-أبو-عبلة-يكشف-عن-خطورة-إصابة-أكرم-توفيق-تفاصيل

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق بشرخ في عظمة الوجه، التي تعرض لها اكرم خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني الأول، التي سبقت مباراة أنجولا أمس في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف أنه فور خروج أكرم توفيق من معسكر المنتخب قام بالاطلاع على الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، مع إجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاعب، بالإضافة إلى بعض الأشعات المقطعية التي أثبتت تعرضه للإصابة بشرخ في عظمة الوجه، استلزمت عرضه أيضًا على طبيب تجميل لتخييط موضع الجرح بعملية تجميلية.

موقف إصابة أكرم توفيق

وأوضح أنه بعد الوقوف على حالة اللاعب بشكل تام وبعد مطالعة جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي والاكتفاء بالعلاج التحفظي فقط.

وقال إن أكرم توفيق يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى أسبوعين، وبعدها يعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية مع ارتداء واقي وجه "ماسك" لفترة زمنية قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع أخرى.

ماسك لأكرم توفيق

وأشار إلى أنه بدأ التنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا الأمر من أجل تصنيع الماسك الخاص باللاعب ، بعد الحصول على المقاسات الخاصة به، تمهيدًا للحصول عليه في أقرب وقت ممكن لتجهيزه للاعب لارتدائه عقب انتهاء فترة الأسبوعين.

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم:

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .