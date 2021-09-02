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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديد من المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن آخر الأخبار عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 م وكذلك المقيمين بمصر بعد أن قامت المملكة بتعليق حركة الطيران بينها وبين مصر، ونظرا لإعلان المملكة عن إمكانية إعتمار للمواطنين غير السعوديين فإن هذا مؤشر لفتح حركة الطيران بين مصر والسعودية في أقرب وقت كما تم التصريح من الجهات المسئولة، وسنتناول فيما يلي حقيقة الأخبار المتداولة حول موعد فتح الطيران مع بيان الشروط الموضوعة للسفر.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

صرح الملحق العمالي بالسفارة المصرية في الرياض المستشار كريم أبو السعود أن إجراءات الحصر للعمالة المصرية العائدة إلى السعودية فور فتح الطيران السعودي جارية بالتنسيق مع مكاتب العمل المصرية.

ومن ضمن الإجراءات التمهيدية التي تتخذها الحكومة المصرية هي مساعدة المصريين العاملين بالمملكة أو المواطنين العاديين في الأوراق المتعلقة بهم؛ لكيلا يستغرق الأمر وقتا طويلا.

الشروط الموضوعة لفتح الطيران بين مصر والسعودية

أوضح المستشار كريم أبو السعود خلال تصريحاته لبرنامج مساء دي إم سي أن المملكة العربية السعودية تضع شروط لابد من توافرها في الوافدين إليها لكي تسمح لهم بالسفر، وتتمثل هذه الشروط في الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة التي حددتها المملكة في مصر وجرعة فور وصولهم إلى أراضي المملكة السعودية.

كما حددت المملكة السعودية 6 لقاحات لفيروس كورونا لابد أن يتم أخذ الجرعة اللازمة من أحدهم وإثبات ذلك لكي يتم السماح بالسفر وتعليق قرار الحظر، وتتمثل أنواع اللقاحات المعتمدة فيما يلي:

فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech). ساينوفاك (Sinovac). سينوفارم (Sinopharm). موديرنا (Moderna). جانسن (Janssen). أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca).

وكما صرح مصدر مسئول أن فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 م يتعلق بالمقيمين ومن يمتلكون تأشيرات عمل فقط وهذا في الوقت الحالي، بينما تأشيرات الزيارة فلا يوجد أي قرار بشأن الموافقة عليها، وبالنسبة للحجر الصحي الذي تفرضه المملكة فإنه سيكون لمدة 7 أيام فقط بشرط إجراء المسافر لمسحة إضافية في اليوم السادس من عزله؛ للتأكد من سلامته.

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