نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم الآن.. رابط تقديم كلية الشرطة 2021 academy.moi.gov.eg وشروط القبول في أكاديمية الشرطة المصرية ومواعيد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم كلية الشرطة 2021 لطلاب الثانوية العامة وكليات الحقوق وشروط القبول في كلية الشرطة المصرية كلمات تصدرت قائمة محركات البحث في مصر حيث يستعلم الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام 2021 عن موعد فتح باب التقديم والشروط المطلوبة خاصة وأن طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية والعامة عقب انتهاء اتحناتهم وحصولهم على النتيجة يتوجة أغلبه للتقديم في الكليات العسكرية وقد تحدد فتح الباب للتفدم من 20 يوليو الماضي حتى 12 أغسطس الجاري، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفي هذا التقرير سنوفيكم بأبرز المعلومات التي يبحث عنها الراغبين في الالتحاق بها.

شروط التقديم و القبول بكلية الشرطة 2021

أول شرط للقبول في كلية الشرطة 2021حسبما نص عليه قانون رقم 91 لسنة 1975 والمختص بإنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته وهي أن يكون الطالب مصري الجنسية لأبوين مصريين من غير تجنس، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

ثاني شرط لقبول أوراق التقديم في كلية الشرطة 2021 أن لا يقل الحد الأدنى للمجموع الثانوية عن 65% للعام الحالي أو السابق كما ينبغي على الطالب أن يكون مقيداً بإحدى الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

ثالث شرط أن لا يكون المتقدم له سابق حكم بعقوبة مقيدة للحرية ومخلة بالشرف والأمانة، وهي إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

رابط شرط ألا يكون قد سبق وفصل من جهة حكومة بقرار تأديبي.

خامس شرط ألا يزيد عمر الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية في بداية شهر أكتوبر عن 22 عام ولا يقل عن 16 سنة.

كما لا بد له أن يجتاز الاختبارات البدنية والنجاح فيها ومنها اللياقة البدنية.

حصول الطالب على شهادة حسن سير وسلوك.

أخيرا عدم الزواج اثناء الدراسة.

رابط التقديم في كلية الشرطة 2021

وللتقديم بكلية الشرطة يكون ذلك عبر الرابط الخاص بالأكاديمة وباتباع الخطوات التالية

أول خطوة الدخول على الرابط الخاص بأكاديمية الشرطة والخاص بموقع وزارة الداخلية.

ثاني خطوة الضغط على ايقونة التسجيل.

ثالث خطوة سيتطلب منك ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح كذلك كتابة الطلب.

أخيرا طباعة الاستمارة.

مواعيد تقديم كلية الشرطة 2021

وكان اللواء دكتور احمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أشار الي ان الالتحاق بالكلية بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021 يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر ولمدة28 يوميا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية المصري ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، أن تفعيل التقديم في كلية الشرطة 2021 الإلكتروني أثبت نجاحه خلال العام الماضي.

ولجأت أكاديمية الشرطة إلى تفعيل الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات التقدم إلى كلية الشرطة 2021 إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مقر الأكاديمية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.