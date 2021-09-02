المترو يعدل ساعات العمل فى الخط الثالث اعتبارا من السبت

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، مساء اليوم الخميس، إنه تم تعديل ساعات العمل بمحطات "عدلى منصور والهايكستيب، وعمر بن الخطاب وقباء"، لتبدأ من الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 4 سبتمبر وحتى الجمعة 17 سبتمبر 2021.

وأرجعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل فى بيانها، إلى أن السبب يرجع إلى أعمال الإنشاءات التى تقوم بها الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور.

يذكر أن شركة RATP Dev Mobility Cairo الفرنسية، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، سبق وأعلنت تمديد فترة إيقاف العمل بـ 4 محطات من الخط الثالث للمترو "قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلى منصور"، حتى الساعة 7 صباحا من يوم السبت، الموافق 14 أغسطس 2021، على أن يستمر العمل بباقى محطات الخط الثالث من العتبة، وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.

