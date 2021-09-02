السفير اللوح: القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية تتويج للشراكة

جدة - نرمين السيد - قال سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، إن انعقاد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية اليوم بالقاهرة، يأتى تتويجًا للشراكة بين الدول الثلاث فى كافة المجالات.





وأضاف اللوح، مساء اليوم الخميس، أن التنسيق مستمر بين هذه الدول منذ فترة طويلة فى كافة المجالات، وانعقاد هذه القمة جاء لغرض التباحث فى وضع مفاهيم وقواعد تضبط وتحكم التحرك السياسى والدبلوماسى فى المرحلة الحالية والمقبلة، خاصةً أننا نواجه ظروف سياسية وميدانية صعبة ومعقّدة للغاية فى فلسطين.

وأكد أن هذه القمة جاءت من أجل فلسطين والقضية الفلسطينية، ومن أجل توفير الدعم الكامل للرئيس وللقيادة الفلسطينية.

وأشار السفير اللوح حسب وكالة "وفا الفلسطينية" إلى أن القمة أكدت فى ختام أعمالها اليوم، على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد لشعبنا، فى ظل هذا التغول الإسرائيلى والتوسّع الاستيطانى وما تمارسه حكومة الاحتلال والمستوطنون من انتهاكات بحق أبناء شعبنا.

وقال إن هذه القمة جاءت لدعم موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية، ولتعزيز الصمود الفلسطينى، خاصة فى مدينة القدس المحتلة، ورفض جميع السياسات الإسرائيلية التى تُمارس بحق شعبنا.

وأضاف "نعلق آمال كبيرة على هذ القمة التى ستعقد بشكل دورى ومستمر للتباحث بكافة القضايا، ونحن أمام مرحلة سياسية تتطلب تعزيز هذه الشراكة والتنسيق والتعاون بين القادة الثلاث ووزراء الخارجية من أجل تفعيل العلاقات العربية والإقليمية والدولية لتوفير مناخ وبيئة مناسبة لإطلاق عملية سياسية ومفاوضات جادة تستند الى الشرعية وإلى المرجعيات الدولية برعاية الرباعية الدولية".

وتابع السفير الفلسطينى "هذا ما نريده فى المرحلة المقبلة لوضع حد للسياسات الإسرائيلية، وانهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما أكده البيان الختامى للقمة".