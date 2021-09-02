مصر سبقت الكل.. الطاهرى عن القمة الثلاثية: نتاج استراتيجية عمل متكاملة

جدة - نرمين السيد - علق الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، على القمة الثلاثية التى جمعت اليوم كل من مصر والأردن وفلسطين، مشيرا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية عانت القضية الفلسطينية من تهميش من جراء ما سمى كذبا بالربيع العربى.





وفى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أشار الطاهرى إلى أن القمة الثلاثية تعد بمثابة نتاج مجهود مصرى منذ شهر يناير الماضى، حينها كان العالم يختبر الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن.

وأوضح الطاهرى أن مصر قامت بتحركات متعددة سبقت بها الجميع، وبدأت بتحركات على الأرض واضحة، منها القمة الثلاثية وتحركت مع الأردن لإعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وتابع: "على مدار العشر سنوات الماضية عانت القضية الفلسطينية من تهميش من جراء ما سمى كذبا بالربيع العربى، ورأينا ما جرى فى شهر مايو الماضى والحضور المصرى للحد من الاقتتال وحماية الدم الفلسطينى".

وواصل حديثه: "رأينا مصر أيضا بحلول غير تقليدية وتدخلها لإعادة الإعمار، كما رأينا الوفود المصرية رفيعة المستوى تتحرك وسط فلسطين ولقاءات مع الرئيس الفلسطينى والجانب الإسرائيلى".

وأكد الطاهرى أن مصر تعيد بناء القضية الفلسطينية بشكل شامل، بناء فلسطين من الداخل وانتشال الشارع الفلسطينى من الإحباط، مبينا أن هذا جزء هام من إعادة إعمار غزة وتهيئة الأجواء لدفع عملية السلام.