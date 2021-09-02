الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج جماعة الإخوان و14 شخصا على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، وعضوية المستشارين محمد محى الشربينى وكامل سمير، بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، كما قررت المحكمة إدراج 14 إخوانيا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. والمدرجون على قوائم الإرهاب هم محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، سمير يونس أحمد، أبو بكر عاطف، حسام محمد إبراهيم، ناجح عوض بهلول، مؤمن أبو الوفا متولى، عبد الرحمن محمد، عبد الرحمن إبراهي، وليد سليمان محمد، إسلام عبد الجواد، خالد محمود حمد، محمد خلف محمد، إسلام على عبد الرحمن، فالح حسن محمد.

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