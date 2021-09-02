«اختطفه الموت مبكرًا».. وفاة الفنان الهندي سيدهارت شوكلا إثر أزمة قلبية مفاجأة

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توفى ،اليوم الخميس، الفنان الهندي سيدهارت شوكلا عن عمر يناهز 40 عامًا إثر إصابته بنوبة قلبية.

دوت الخليج يكشف كواليس وفاة الممثل الهندي سيدهارت شوكلا.

سبب وفاة سيدهارت شوكلا

وصرح مسؤول في مستشفى كوبر ببومباي، أن الراحل توفى جراء إصابته بأزمة قلبية مفاجأة ووصل إلى المستشفى مفارقًا للحياة، حيث فشلت معه محاولات إنعاش القلب.

نجوم بوليود يشاركون في دفتر عزاء سيدهارت شوكلا

وشارك عدد من مشاهير بوليود في دفتر عزاء الراحل، وكتب الفنان مانوج باجباي عبر «تويتر» :" يا إلهي هذا أمر مروع، ستفشل الكلمات في وصف الصدمة وشعور الفقد الذي قد ينتاب أقربائه وأعزائه، أتمنى أن يستريح بسلام".

وكتب سونيل جروفر: " مصدوم وحزين لمعرفة ما جرى لسيدهارت شوكلا، توفى مبكرًا، صلواتي له، فالترقد بسلام وخالص التعازي لأحباء الراحل".

وغردت الفنانة هيمانشى كورانا:" من الصعب تصديق ذلك، فالترقد بسلام سيدهارت شوكلا".

نبذة عن سيدهارت شوكلا

سيدهارت شوكلا فنان وعارض أزياء هندي، قدم العديد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة، كان أبرزها:" Dil Se Dil Tak، Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki، Big Boss، وغيرها".

الظهور التليفزيوني الأول لسيدهارت شوكلا

ويذكر أن أول ظهور تليفزيوني لسيدهارت شوكلا كان عام 2008 من خلال برنامج «Babul Ka Aangann Chootey Na»، أما أول ظهور له في عالم بوليوود فكان عام 2014 من خلال فيلم «Humpty Sharma Ki Dulhania».