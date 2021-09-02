/648524/غادة-عجمي-عن-القمة-المصرية-الفلسطينية-الأردنية-أمن-المنطقة-العربية-ونشر-السلام-والاستقرار-من-أولويات-الرئيس-السيسي

قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، إن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية التي استضافتها القاهرة ، اليوم، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاءت لبحث القضايا المشتركة وتوحيد الموقف الفلسطيني الأردني المصري من أجل متابعة التحركات على الصعيد الدولي والسياسي.

غادة عجمي: مصر تحتضن القضية الفلسطينة منذ القدم

وأضافت "عجمي" في تصريح ل "تحيامصر"، إن مصر تحتضن القضية الفلسطينية بكل قوتها مما يعكس الموقف المصري الثابت لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني ، مؤكدة أن أمن المنطقة العربية ونشر السلام والاستقرار من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت عضو خارجية النواب، أن اللقاء اليوم بين الدول الثلاث لتوحيد الرؤية المستقبلية بشأن تعزيز جهود إحياء عملية السلام وذلك لإقامة دولة فلسطينية قوية عاصمتها القدس الشرقية .

هذا وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط".