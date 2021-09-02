الجامعة المصرية اليابانية: نتوسع فى البرامج الدراسية الداعمة لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد الجوهرى، الحرص على بناء المهارات والسمات الشخصية للطلاب والتوسع فى البرامج الجديدة التى تؤهل الخريجين للمنافسة على مستوى خريجى الجامعات العالمية من خلال استثمار الخبرات اليابانية فى إعداد خريجى الجامعة للمنافسة فى سوق العمل دوليا والاستحواذ على أكبر قدر من فرص العمل العالمية.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام المشاركين فى فعاليات "اليوم المفتوح"، الذى تنظمة الجامعة لتعريف الطلاب بأهم البرامج الجديدة التى تقدمها كليات الجامعة و‏ مميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تطبقه وفرص التدريب الصيفى للطلاب باليابان.

وقال إن هناك برنامج للمنح الدراسية بالجامعة لدعم الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمى، الأخلاقى، الرياضى، والتربوى بهدف إعداد جيل من الخريجين للمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم الدكتور سامح ندا، أن الجامعة اليابانية جرى تأسيسها بالشراكة ‏بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية.

وتابع: "أن الجامعة المصرية ترتبط بشراكات علمية مع كبرى الجامعات فى اليابان والتى حصل 25 من علمائها على جائزة نوبل، مؤكدًا أن الجامعة يوجد بها 10 خبراء يابانيين مقيمين بالجامعة على مدار العام، منهم النائب الأول لرئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحوث".

وأضاف أن الجامعة تستقبل سنوياً 100 أستاذ يابانى للتدريس فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والإشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراة، وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة مع أساتذة الجامعة من المصريين تتراوح ما بين أسبوع إلى 3 أشهر، بتمويل كامل من هيئة التعاون الدولى "الجايكا".