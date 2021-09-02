/648522/أحمد-الورداني-يحكي-عن-اسراره-الشخصية-قبل-وصوله-لمستر-أولمبيا-اشتغلت-ميكانيكي-وسواق-على-عربية-أبويا-ومكانش-معايا-جنيه-اجهز-بيه-فيديو

تحدث لاعب كمال الأجسام أحمد الورداني لموقع دوت الخليج خلال لقاءه مع الكابتن حسام غانم، عن تفاصيل خاصة ومعاناته من أجل تحقيق حلمه.

أحمد الورداني: اشتغلت سواق على عربية أبويا

وقال احمد الورداني:" احنا كنا تمانيه اخوات والدي سواق باليومية، واخواتي في مدارس وعندهم مصاريف، وكنت بتكسف اطلب من ابويا اشتري تيشرت أو أكل من أجل تجهيز نفسي كلاعب كمال أجسام، لان الوضع كان صعب، وكان ذلك من التحديات، حيث ان اللعبة مكلفة جدا ومرهقة على عكس مكا يتوقع الأخرين".

أحمد الورداني: الناس بتشوف البطل في الربع ساعه اللي بيقف المنصة

وتابع:" انا كنت طالب في الجامعة، وصحابي كانوا مرفهين وانا كنت بشتغل سواق على عربية ابويا واشتغلت نجار وسواق وميمكانيكي، ولكن كان هناك اصرار لتجاوز هذه الظروف الصعبة.

واستطرد أحمد الورداني كمال الأجسام :" الناس بتشوف البطل في الربع ساعه على الشاشه، ولكن لا أحد يعرف التفاصيل الصعبة الذي نمر بها، حيث أنه لا أحد يعرف هذه الأمور غير المحيطين بنا على المستوى الشخصي، فلاعب كمال الأجسام يمر بامور صعبة تؤثر عليه بشكل كبير.

أحمد الورداني كمال الأأجسام مستر أولمبيا

هذا ونجح أحمد الوردانى كمال الأجسام ، في التأهل إلى مستر أولمبيا 2021 لكمال الاجسام بعد حصوله على المركز الأول فى بطولة تكساس برو التي أقيمت فى ولاية تكساس الأميركية، بمشاركة 14 لاعبًا يتنافسون على الفوز باللقب للتأهل مباشرة للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021.