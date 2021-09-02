/648519/عبدالرحيم-كمال-عن-صورة-المصريين-في-الأعمال-الفنية-الغربية-فكرة-غير-محترمة

أعرب السيناريست عبد الرحيم كمال عن رفضة للصورة النمطية للمصريين التي تظهر في العديد من الأعمال الفنية المنتجة من جهات غير مصرية، مشيرا إلى أنها فكرة غير مقبولة وغير محترمة.

دوت الخليج يرصد مهاجمة عبد الرحيم كمال لصورة المصريين في الأعمال الفنية الغربية

كتب كمال عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "هو عموما فكرة ان المصريين (الرجالة) يطلعوا ارجوازات وصيع وبيجعروا ويلووا بقهم ويرموا إفيهات سخيفة و(الستات ) يطلعوا شلق وبصاجات وصوتهم عالي وكل ده في اطار من الفجاجة والقبح والفقر والقباحة اللفظية في الاعمال الفنية اللي من انتاج بعض الجهات غير المصرية لتثبيت صورة ذهنية معينة فكرة غير مقبولة وغير محترمة مهما كانت الاسعار المدفوعة لصنع ذلك".

الرئيس السيسي يشيد بعبد الرحيم كمال

ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" وكان عبد الرحيم كمال ضيفا على البرنامج، وقال له: الدولة سوف تدعم فكرة عبد الرحيم كمال، لو كانت التكلفة المالية والربح عائقا أمام تنفيذ عمل هام مثل الذي تم طرحه خلال النقاش.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي مداخلته بتوجيه الحديث إلى عبد الرحيم كمال، قائلا: "أنا داعم ومستعد والكرة في ملعبك"

عبد الرحيم كمال يتألق بالقاهرة كابول

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحيم كمال كان مسلسل «القاهرة كابول» في رمضان 2021 من إخراج حسام علي، إنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال.

مسلسل «القاهرة كابول» رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، كما ينقل صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث، منذ بداية محاولته في تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن تم القبض عليه ثم قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك ثم هروب جميع من كانوا في السجن بتهمة