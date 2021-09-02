رامي جمال يتعاون مع محمد حماقي في عمل جديد..«تفاصيل»

/648517/رامي-جمال-يتعاون-مع-محمد-حماقي-في-عمل-جديدتفاصيل

يجتمع الفنان رامي جمال بالمطرب المصري محمد حماقي في عمل جديد، بعد غياب دام 11 عامًا منذ آخر أغنية جمعتهما سويًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل العمل الجديد الذي يجمع بين المطرب محمد حماقي والفنان رامي جمال بعد إجازة فنية بينهما دامت 11 عامًا.

رامي جمال يعلن تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد

أعلن رامي جمال تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد من خلال نشره صورة برفقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق عليها واعدًا جمهوره ومتابعيه بعدة مفاجأت خلال الفترة المقبلة قائلًا: "حماقي أخويا وعشرة عمري ووش خير على بعض، بعد إجازة فنية بينا لمدة 11 سنة.. قررنا نعملكم كذا مفاجأة إن شاء الله، خليكم جاهزين اللي فات كان كبير واللي جاي غير".

ألبوم «حاجة مش طبيعية» آخر تعاون بين حماقي ورامي جمال

وكان ألبوم «حاجة مش طبيعية» الذي تم إصداره عام 2010 هو آخر تعاون بين محمد حماقي ورامي جمال، حيث وضع جمال ألحان أغاني «لسه بتخاف» من كلمات جمال الخولي، و«في حضن عينيك»، و«بتداري» من كلمات أمير طعمية.

وجدير بالذكر أن الفنان محمد حماقي طرح ،اليوم الخميس، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «عرض مستمر»، من ألبومه «يافاتني»، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، و«المنصات الموسيقية»، حيث نشر حماقي بوستر الأغنية على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقًا: أغنية عرض مستمر من ألبوم يافاتنّي هتسمعوها النهارده الساعة 5، على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

رامي جمال يطرح كنا ممكن نتفق

كما طرح المطرب رامي جمال مؤخرًا أغنية بعنوان «كنا ممكن نتفق» مع الشاعر أحمد حسن، توزيع أمين نبيل ومن تلحين محمد حمزة.