محمود كهربا: الأسرة ليست شيئًا مهمًا «صورة»

واصل محمود عبد المنعم”كهربا” لاعب النادي الأهلي استمتاعه بالعطلة الصيفية قبل الانضمام إلى تدريبات المارد الاحمر استعدادا للموسم الجديد، وفي ظل التوقيف الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر محمود”كهربا” عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”معلقاً:”"الأسرة ليست شيئًا مهمًا. انها كل شيء”.

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات سموحة

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.

أرقام بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديدأرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف .

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف