/648513/النائب-إيهاب-منصور-الدولة-المصرية-تدعم-حقوق-الشعب-الفلسطينى-لنيل-حقوقه

قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمحلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، إن موقف مصر الدائم هو دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى.

الدولة المصرية تدعم حقوق الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه

وأضاف البرلمانى فى تصريح لـ "دوت الخليج "، أنه تم خلال الفترة الماضية من دعم معنوى و عينى يؤكد على ريادة مصر ودورها على المستوى الدولى والاقليمى .

واشار ،منصور، إلى ان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قد اعلن سابقا كامل دعمه للقضية الفلسطينية واشاد بتوجه الرئيس والحكومة مع منظمات المجتمع المدنى بدعم الشعب الفلسطينى.

ولفت البرلماني إلى أهمية دعوة كل شعوب العالم كافة و على رأسها الشعوب العربية للضغط على حكوماتها و على كل المنظمات الدولية ذات الصلة للقيام بواجبهم في دعم الشعب الفلسطيني ونيله حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف.

هذا وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط".