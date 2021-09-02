قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة السبت

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة، السبت المقبل 4 سبتمبر من الساعة 10 صباحا، إلى الساعة 12 ظهر الأحد 5 سبتمبر؛ بسبب أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية لوجود أعمال بالكبارى فى ميدان ابن الحكم.





وأوضحت شركة مياه الشرب عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن المناطق التى ستشهد انقطاع المياه عنها هى "منطقة العزب بالمطرية – منطقة الالف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الاسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف". وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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