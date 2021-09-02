/648510/أماكن-حظرها-القانون-على-وحدات-الطعام-المتنقلة-بالتواجد-أمامها-تعرف-عليها

حظر قانون وحدات الطعام المتنقلة والذي وافق عليه مجلس النواب السابق، في مادته التاسعة وجود وحدات الطعام المتنقلة أمام بعض الأماكن .

قانون وحدات الطعام المتنقلة

حيث نصت المادة 9 من القانون على أن يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

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ويعد قانون وحدات الطعام من القوانين التي تجيز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.

وعرّف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.