/648507/كوارث-شركة-العربي-أخطاء-قاتلة-لصناع-الثقة-هددت-حياة-النائب-أحمد-بلال-وأسرته
صفحات تحفل بشكاوى مأسوية لعملاء تواصلت معاناتهم من مراحل التصنيع وخدمة العملاء والصيانة
في الوقت الذي تسعى فيه مختلف الشركات والكيانات التجارية والاقتصادية الكبري إلى تطوير أدائها وخدماتها والاهتمام بعملاءها، نجد مشكلات تسببت فيها شركة العربي جروب، كادت أن تؤدي لكوارث وإزهاق في الأرواح.
رصد دوت الخليج التفاصيل المؤسفة التي أعلن عنها النائب أحمد بلال، بخصوص مشكلات واجهها مع أحد منتجات الشركة والرعونة من جانب المسؤولين عن الصيانة في الشركة، واللذين كادوا أن يتسببوا في تعرض النائب وأفراد أسرته للخطر الداهم.
تهديد الأرواح
بمجرد الدخول على محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة اسم العربي جروب ستجد عديد الصفحات التي ترصد شكاوى لاتتعلق بسوء المنتجات أو عدم جودة خدمات ما بعد البيع، وإنما شكاوي تتحدث عن تهديد مباشر للأرواح بسبب مشكلات كهربائية وعيوب في الصناعة وإهمال فادح في الصيانة.
بمجرد أن نشر النائب أحمد بلال شكواه، وقد أنهال عليه سيل من التعليقات التي تظهر حجم تضامن واسع وتأكيد على ماذهب إليه النائب من أن الشركة ومختلف الدوائر المتعلقة بها في البيع وخدمة العملاء والصيانة تعاني من انحدار واضح ومشكلات مزمنة.
تفاصيل صادمة
يعرض دوت الخليج المنشور الخاص بالنائب أحمد بلال حيث أورد:
النهارده كنت هموت بسبب ماس كهربائي من سخان شركة Elaraby Group رغم إنه جديد ومازال في الضمان.
وأردف النائب:الشركة التي لا تحترم عملائها، وبتكذب عليهم بالضمان الوهمي، بلغتها عن مشكلة تسرب مياه في سخان "تورنيدو" بتاعهم، وكل مرة يبعتوا حد من الصيانة والمشكلة متتحلش، لحد ما بعتوا حد تسبب ان السخان يكهرب الميه وحنفيات البيت.
وواصل: أنا كنت هموت من شويه بسبب إهمال شركة العربي، ويمكن لو كان ابني استخدم أي حنفية في البيت مكانش عرف يتصرف وكان هيروح ضحية استخفاف شركة العربي بأرواح المصريين.
واختتم: الموضوع مش مجرد فترة ضمان وصيانة، الموضوع دلوقتي وصل إن سخان تورنيدو بتاع شركة العربي أصبح يمثل خطر موت داخل كل بيت.
صناع الثقة
الشركة التي تتخذ لنفسها شعار يتعلق بصناعة الثقة على المسؤولين فيها أن يأخذوا جولة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنشورات المتواصلة من شخصيات تعرض تجاربها المأسوية، لكي تقيس مدى السوء في أداء عديد من موظفيها وممثليها وعدم تعاملهم بالاحتراف اللائق مع المصريين.
تحتاج شركة العربي إلى أن تحترم السوق المصري في الوقت الحالي واحتياجه إلى نمط من التعامل تبديه شركات احترافيه تحترم عملائها وتحرص على حياتهم لتكون جديرة بالثقة التي تروج عنها في الإعلانات التليفزيونية ليلا نهارا.
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