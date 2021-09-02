/648507/كوارث-شركة-العربي-أخطاء-قاتلة-لصناع-الثقة-هددت-حياة-النائب-أحمد-بلال-وأسرته

في الوقت الذي تسعى فيه مختلف الشركات والكيانات التجارية والاقتصادية الكبري إلى تطوير أدائها وخدماتها والاهتمام بعملاءها، نجد مشكلات تسببت فيها شركة العربي جروب، كادت أن تؤدي لكوارث وإزهاق في الأرواح.

رصد دوت الخليج التفاصيل المؤسفة التي أعلن عنها النائب أحمد بلال، بخصوص مشكلات واجهها مع أحد منتجات الشركة والرعونة من جانب المسؤولين عن الصيانة في الشركة، واللذين كادوا أن يتسببوا في تعرض النائب وأفراد أسرته للخطر الداهم.

تهديد الأرواح

بمجرد الدخول على محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة اسم العربي جروب ستجد عديد الصفحات التي ترصد شكاوى لاتتعلق بسوء المنتجات أو عدم جودة خدمات ما بعد البيع، وإنما شكاوي تتحدث عن تهديد مباشر للأرواح بسبب مشكلات كهربائية وعيوب في الصناعة وإهمال فادح في الصيانة.

بمجرد أن نشر النائب أحمد بلال شكواه، وقد أنهال عليه سيل من التعليقات التي تظهر حجم تضامن واسع وتأكيد على ماذهب إليه النائب من أن الشركة ومختلف الدوائر المتعلقة بها في البيع وخدمة العملاء والصيانة تعاني من انحدار واضح ومشكلات مزمنة.

تفاصيل صادمة

يعرض دوت الخليج المنشور الخاص بالنائب أحمد بلال حيث أورد:

النهارده كنت هموت بسبب ماس كهربائي من سخان شركة Elaraby Group رغم إنه جديد ومازال في الضمان.

وأردف النائب:الشركة التي لا تحترم عملائها، وبتكذب عليهم بالضمان الوهمي، بلغتها عن مشكلة تسرب مياه في سخان "تورنيدو" بتاعهم، وكل مرة يبعتوا حد من الصيانة والمشكلة متتحلش، لحد ما بعتوا حد تسبب ان السخان يكهرب الميه وحنفيات البيت.

وواصل: أنا كنت هموت من شويه بسبب إهمال شركة العربي، ويمكن لو كان ابني استخدم أي حنفية في البيت مكانش عرف يتصرف وكان هيروح ضحية استخفاف شركة العربي بأرواح المصريين.

واختتم: الموضوع مش مجرد فترة ضمان وصيانة، الموضوع دلوقتي وصل إن سخان تورنيدو بتاع شركة العربي أصبح يمثل خطر موت داخل كل بيت.

صناع الثقة

الشركة التي تتخذ لنفسها شعار يتعلق بصناعة الثقة على المسؤولين فيها أن يأخذوا جولة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنشورات المتواصلة من شخصيات تعرض تجاربها المأسوية، لكي تقيس مدى السوء في أداء عديد من موظفيها وممثليها وعدم تعاملهم بالاحتراف اللائق مع المصريين.

تحتاج شركة العربي إلى أن تحترم السوق المصري في الوقت الحالي واحتياجه إلى نمط من التعامل تبديه شركات احترافيه تحترم عملائها وتحرص على حياتهم لتكون جديرة بالثقة التي تروج عنها في الإعلانات التليفزيونية ليلا نهارا.