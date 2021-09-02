/648508/الدفع- بـ-3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-بمخزن-مواد-غذائية-فى-كفر-الشيخ

تمكنت قوات الحماية المدينة بكفر الشيخ، من السيطرة على حريق هائل فى مخزن للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بقرية المنشلين التابعة لمركز ومدينة قلين فى محافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق هائل فى مخزن للمواد الغذائية في كفر الشيخ

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق فى وجود فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، وأتضح أن الحريق شب بمخزن بسكويت وأغذية بقرية المنشلين التابعة للوحدة المحلية بالبكاتوش، وتم إخماد الحريق بواسطة الحماية المدنية ومعدات مجلس المدينة.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق، أنه التهم محتويات المخزن بالكامل بالإضافة إلى تفحم سيارتى نقل للمواد الغذائية لكنه لم يسفر عن إي إصابات بشرية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وسيجرى سؤال صاحب المخزن عن أسباب الحريق، بينما انتقلت الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق للمعاينة ومعرفة أسباب.

سيارات الدفاع المدنى

وتجمع العشرات من أهالى القرية أمام المخزن المحترق، حيث نشبت به النيران بشكل كبير، وحاولوا السيطرة عليها قبل وصول سيارات الدفاع المدنى، ويرجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي، أدى لنشوب الحريق وتلف كافة محتويات المخزن وتفحم السيارتين.

وتم تشكيل لجنة فنية من الجهات المختصة لتقدير الخسائر فى مخزن المواد الغذائية والتى من المحتمل أن تكون كبيرة، حيث إن صاحب المخزن كان يخزن الكثير من البسكويت والمواد الغذائية وتوزيعها على المحلات الجملة والقطاعى، وتقدر الخسائر بحولى 4 ملايين جنيه.