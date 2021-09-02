/648505/خالد-الغندور-يكشف-موعد-إعلان-صفقات-الزمالك-صورة

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن موعد إعلان مسؤولو القلعة البيضاء عن الصفقات الجديدة، استعداداً لخوض الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على “فيس بوك”:”48 ساعة علي اعلان أهم الصفقات نادي الزمالك، مبروك يازمالك”.

أعلن نادي الزمالك الإثنين الماضي، عن اول صفقاتة في الإنتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي، بعقد لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

فخر العرب.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.