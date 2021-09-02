/648482/الآن-رابط-الاستعلام-عن-شقق-الإسكان-الاجتماعي-بالرقم-القومي-الإعلان-العاشر-٢٠٢١

يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة طريقة الحجز عن شقق الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر، وكيفية التسجيل ومعرفة الوحدات المطروحة وكافة الامور المتعلقة بها.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

ويقدم موقع دوت الخليج كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

يتم الدخول على هذا الرابط: https://www.shmff.gov.eg/wps/portal/MFF/Home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizRwtzDwsTAx9LMIMLAwcQ42DDMM8fYwN3M30w1EV-PsGmxo4GvoHBxuZuBu4OxvrRxGj3wAHcDQgTj8eBVH4jQ_Xj0K1AosPCJlRkBsaGmGQ6QgAb0CqJQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

كتابة الرقم القومي الخاص بالعميل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان العاشر.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

ذا وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، العديد من الوسائل التي تفيد المواطن للاستعلام عن طلب حجز وحدة سكنية والمطروحة ضمن اعلانات مدينة العاشر للإسكان الاجتماعي.

وهو أحد الإعلانات المطروحة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عددا كبير من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، حيث يضم 19620 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها.