انت الان تتابع تفاصيل خبر تنسيق الجامعات الاهلية 2021 في مصر كلية الطب 85% والهندسة 70% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن مجلس الجامعات الخاصة والاهلية تنسيق الجامعات الاهلية 2021- 2022, وذلك في اجتماعه الاسبوعي الإثنين الماضي، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وحضور أمين مجلس الجامعات الخاصة والاهلية الدكتور محمد حلمي الغر، وكافة اعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وعليه فقد قرر المجلس تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الاهليه، والذي يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بإحدى كليات الجامعات الخاصة اوالأهلية على النحو الاتي:

جاء تنسيق الجامعات الاهلية وهم: (الملك سلمان – الجلالة – المنصورة الجديدة – العلمين -) كمايلي:

كلية الطب البشري 85 %.. و83% لجامعة الملك سلمان.

طب اسنان 80% .. 78% لجامعة الملك سلمان.

كلية العلاج الطبيعي – والصيدلة 80%.. 78% لجامعة الملك سلمان.

كلية الطب البيطري 75% .. 73% لجامعة الملك سلمان.

الهندسة 70% .. 68 % لجامعة الملك سلمان.

كلية علوم الحاسب 65% .. و63 % لجامعة الملك سلمان.

التكنولوجيا الحيوية – و كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 60% .. 58% لجامعة الملك سلمان.

الفنون 60%.

الإعلام ولغات الترجمة 55%.

كلية الاقتصاد والإدارة 55%، والتربية – الزراعة – السياحة – التمريض – الحقوق – الآثار – علوم سينمائية.

رابط تقديم تنسيق الجامعات الاهلية 2021

خصص المجلس الاعلى للجامعات الخاصة والاهلية رابط لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات الاهلية 2021- 2022, وجدير بالذكر أنه تتمثل الجامعات الاهلية في 4 جامعات مختفلة، وهم:

جامعة الملك سلمان.

جامعة العلمين الدولية.

المنصورة الجديدة.

جامعة الجلالة.

وتستهدف الجامعات الاهلية في مصر، منافسة الجامعات العالمية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية العريقة. وتقبل الجامعات الاهلية مختلف طلبات الالتحاق من خارج وداخل مصر، من حملة الشهادات الثانوية ومايعادلها، كما وتقدم العديد من المنح لدراسة البرامج الحديثة من خريجي الجامعات المصرية والأجنبية، وعليه يمكنك دخول رابط موقع تقديم الجامعات الاهلية، ومعرفة كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة.

رابط تغيير رغبات الالتحاق بالجامعات الاهلية

اعلن مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات الاهلية المصرية، عن فتح باب تغيير او حذف الرغبات التي قد سجلها الطلاب من يوم 30 اغسطس الماضي، على ان يكون التعديل جاري حتي الجمعة 3 سبتمبر الجاري حتي الساعة العاشرة مساءً، ويمكن القيام بذلك من خلال رابط تنسيق الجامعات الاهلية 2021, واتباع الخطوات الموضحة داخل الموقع.