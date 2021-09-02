عاجل- ختام التدريب المصرى الأمريكى المشترك للقوات الخاصة فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - نفذت عناصر من قوات المظلات، التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب "SOF03"، وعناصر من قوات الصاعقة المصرية، التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب "SOF06 "، وذلك مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، والذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات المظلات وقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.





يأتى ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات العسكرية. وأظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية. وتمثل التدريبات أهمية كبرى فى مجال تبادل ونقل الخبرات بين القوات الخاصة لمصر، والولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لأنه يوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة تساهم فى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.

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