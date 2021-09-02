/648498/كامل-ميشيل-قمة-السيسى-وأبو-مازن-اليوم-تؤكد-أن-القضية-الفلسطينية-على-جدول-أولويات-الدولة-المصرية

قال النائب كامل ميشيل ،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية كانت وستظل هى احد أولويات الدولة المصرية .

القضية الفلسطينية دائما هى محور الاهتمام الأول لمصر

وأكد البرلماني فى تصريح ل "دوت الخليج"، أن العلاقة بين الشعب المصرى والشعب الفلسطينى علاقة أخوية ، وستظل القضية الفلسطينية دائما هى محور الاهتمام الأول لمصر قيادة وشعبا، ولن تغفل مصر او تتأخر أو تتنازل عن دورها فى دعم القضية الفلسطينية .

دوت الخليج

واكد أن دور مصر قديما فى دعم القضية الفلسطينية، ومستمر للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطينى.

وشدد، ميشيل، على أن الدولة المصرية تسعى بكل قوتها لمساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مشدداً على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني من خلال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ودعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، وكذلك تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.

هذا وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط".