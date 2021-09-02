توظيف التقنيات الرقمية فى العملية التعليمية.. ورشة عمل بإعلام القاهرة

جدة - نرمين السيد - تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة، ورشة عمل حول "مهارات توظيف التقنيات الرقمية فى العملية التعليمية" يومى السبت والأحد 4 و5 سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار مشروعها للتأهل للاعتماد الدولى الذى يتم تمويله من وزارة التعليم العالى وجامعة القاهرة.





وتقام الورشة، وفقا لبيان صحفى، تحت رعاية محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وهويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس المشروع. وصرحت ليلى عبدالمجيد مدير وحدة الجودة بالكلية والمدير التنفيذى للمشروع، بأن الورشة سوف يحاضر بها الدكتور إبراهيم والى ونها عبد الله الأستاذان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. ويشرف على هذه الورشة التى يشارك فيها 35 من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الدكتور خالد صلاح الدين الأستاذ بالكلية ورئيس فريق عمل استراتيجية التعليم والتعلم بالمشروع، وحنان جنيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو فريق عمل المشروع، وتدور فعاليات الورشة حول عدة محاور هى: 1.التفاعل مع برنامج مايكروسوفت "تيمز". 2.إنشاء التيم. 3.جدولة المحاضرات. 4.رفع الملفات وإدارة المحاضرات. 5.التعامل مع الطلاب من خلال التعليم عن بعد. 6.استراتيجيات تشجيع الطلاب للمشاركة فى التعليم عن بعد. 7.إعداد الاختبارات أونلاين ورصد الدرجات. 8.التعامل مع الدرايف الخاص بعضو هيئة التدريس. 9.إضافة التطبيقات إلى مايكروسوفت "تيمز". 10.متابعة تفاعلات الطلاب أثناء المحاضرة.



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