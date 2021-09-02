قبل يومين من طرحها..أحمد زاهر يكشف بوستر وموعد حكاية «كدبة كبيرة»

/648485/قبل-يومين-من-طرحهاأحمد-زاهر-يكشف-بوستر-وموعد-حكاية-كدبة-كبيرة

كشف الفنان أحمد زاهر عن البوستر الرسمي لحكاية «كدبة كبيرة» التي تعد أولى حكايات مسلسل «ورا كل باب» قبل عرضها في يوم السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر من شهر سبتمبر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حكاية «كدبة كبيرة»

ونشر زاهر البوستر الرسمي لحكايته «كدبة كبيرة» عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات،انستجرام وعلق عليها، مروجا: “البوستر الرسمي لحدوته كدبة كبيرة من مسلسل وراء كل باب انتظرونا يوم السبت القادم ٤سبتمبر الساعه٩مساءا علي قناه الحياه ….انا وكل فريق عمل المسلسل نتمني لكم مشاهده ممتعه بإذن الله”.

ويشارك في بطولةحكاية كدبة كبيرة مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان عماد رشاد، ومسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية، ومن المقرر عرضها على قناة الحياة.

قصة مسلسل كدبة كبيرة

ويناقش أحمد زاهر خلال العمل حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم، ومن المقرر عرضه في 5 حلقات فقط على مدار الأسبواع.

أحمد زاهر يستعد لعرض فيلمه الفارس

وينتظر الفنان أحمد زاهر الإنتهاء من تصوير فيلمه الجديد «الفارس» الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك ترقبا لطرحه بالسينمات خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويجسد أحمد زاهر خلال أحداث فيلم «الفارس»عامل بنزينة ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال شهير.