لحظات من تشييع جثمان الفنان ماهر سليم «تغيب الوسط الفني عن الحضور»

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انتهى منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل ماهر سليم، اذ تم دفنه في مقابر الفيوم بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

دوت الخليج يرصد لحظات من تشييع جثمان ماهر سليم

وشهدت مراسم دفن الفنان ماهر سليم حضور عدد قليل من نجوم الوسط الفني رغم حرص الكثير منهم على نعيه عبر صفاحتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، واقتصر الحاضرين على أقاربه وكلا من الفنان منير مكرم ومحسن منصور على.

ونشر موقع دوت الخليج بث مباشر من صلاة الجنازة على الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بعد صراع مع مرض لوكيميا في الدم نقل على إثره مستشقى دار السلام ولاقى أنفاسه الأخيره هناك.

مكان وموعد عزاء ماهر سليم

وتتلقى أسرة الراحل العزاء في مسجد الخلفاء الراشدين بالبحر الأعظم في تمام الساعة السادسة مساءً، وهذا ما كشفت عنه أسماء ابنة الفنان ماهر سليم من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أهم أعمال ماهر سليم الفنية

بدأ ماهر سليم مشواره في السينما من خلال دور صغير ضمن أحداث فيلم «فتوة الناس الغلابة» عام 1984، ثم بدأ يتألق في العديد من الأدوار والأعمال أبرزها:«سمك لبن تمر هندي، فيلم ثقافي، حب البنات، جواز بقرار جمهوري، حليم، خيانة مشروعة، الوعد، دكان شحاتة، الريس عمر حرب».

أما الدور الذي أحدث ضجة له فهو مشاركته في المسلسل الكرتوني «بوجي وطمطم» من خلال شخصية «زيكا» التي اختطفت قلوب المشاهدين وتعلق بها الأطفال بشدة.

مناصب شغلها ماهر سليم

لم يتوقف نشاط ماهر سليم على تقديم الأعمل الفنية فقط، اذ أنه شغل العدبد من المناصب الإدارية الهامة وهي: “مدير عام مسرح الطليعة، ورئيس البيت الفني للمسرح، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، عضوا بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة، فضلا عن مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية.