التعليم العالي: البرامج الدراسية لجامعات الأهلية للعام الجامعي 2021/2022 (جامعة الملك سلمان...

وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان الدولية ـ الجلالة ـ العلمين الدولية ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، وإتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالي بمستوى دولى من خلال شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار د. محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن الباب مفتوح لتلقي طلبات الطلاب للتقدم على الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية: https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وأن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.

وأضاف منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

• أولاً: البرامج الدراسية لجامعة الملك سلمان الدولية للعام الدراسي 2021/2022

تقدم جامعة الملك سلمان الدولية ٥٦ برنامجًا أكاديميًا في 16 مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر (العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحرواية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطري، علوم المجتمع)، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويشمل مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)، وفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات (الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).

ويشمل كل مجال أكاديمي بجامعة الملك سلمان الدولية العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيك، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).

• ثانيًا: البرامج الدراسية لجامعة الجلالة للعام الدراسي 2021/2022

برامج جامعة الجلالة للعام الأكاديمي 2021/2022 تشمل (علوم التمريض: "تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثي الولادة"، الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، نظم معلومات الأعمال، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الميكاترونيك، هندسة المواد والتصنيع، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، أفلام التحريك، العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، تكنولوجيا التأهيل الوظيفي، الإنتاج التليفزيوني، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب: "الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، حوسبة عالية الأداء، أمن أجهزة الكمبيوتر"، علوم الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، المعلوماتية الطبية، الاقتصاد والعلوم السياسية).