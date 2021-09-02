التعليم العالى تنشر البرامج الدراسية للجامعات الأهلية لعام 2021/2022

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان الدولية ـ الجلالة ـ العلمين الدولية ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعى 2021/2022، وإتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب فى الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التى تؤهلهم لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.





وأوضح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالى بمستوى دولى من خلال شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هى جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وسيكون لها دور بارز فى خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن الباب مفتوح لتلقى طلبات الطلاب للتقدم على الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات الأهلية: من هنا وأن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التى تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.

وأضاف منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتبارى من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدى).

أولاً: البرامج الدراسية لجامعة الملك سلمان الدولية للعام الدراسى 2021/2022

تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 56 برنامجًا أكاديميًا فى 16 مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر (العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحراوية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطرى، علوم المجتمع)، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويشمل مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)، وفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات (الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).

ويشمل كل مجال أكاديمى بجامعة الملك سلمان الدولية العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيك، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجى، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).

ثانيًا: البرامج الدراسية لجامعة الجلالة للعام الدراسى 2021/2022

برامج جامعة الجلالة للعام الأكاديمى 2021/2022 تشمل (علوم التمريض: "تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثى الولادة"، الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، الصيدلة، نظم معلومات الأعمال، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الميكاترونيك، هندسة المواد والتصنيع، التصميم المعمارى والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، أفلام التحريك، العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك، تصميم المنسوجات والملابس".

بالإضافة إلى تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، تكنولوجيا التأهيل الوظيفى، الإنتاج التليفزيونى، هندسة الذكاء الاصطناعى، هندسة الحاسب: "الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، حوسبة عالية الأداء، أمن أجهزة الكمبيوتر"، علوم الذكاء الاصطناعى، علوم الحاسب: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، المعلوماتية الطبية، الاقتصاد والعلوم السياسية.