عاجل.. البيان الختامى للقمة «المصرية - الأردنية - الفلسطينية»

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لرئاسة الجمهورية، أن ذلك ‏‎فى إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وانطلاقاً من الإرادة المشتركة لتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاثة إزاء المستجدات والتحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، وسعياً لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وآماله وطموحاته.

وصدر فى نهاية القمة البيان التالى:

‏‎1- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجلالة الملك عبد الله الثانى مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة فى دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفى مقدمتها حقه فى تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

‏‎2- تناولت القمة الاتصالات والتحركات الأخيرة التى قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمى والدولى، لاسيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسى حقيقى لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأكد القادة أن هذا السلام العادل والشامل الدائم يشكل خياراً استراتيجياً وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.

‏‎3- وجه القادة المسؤولين فى الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة.

‏‎4- أكد القادة رفضهم الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التى تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام فى المنطقة بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها فى الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية ومصادرة الأراضى وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وشددوا فى هذا السياق على ضرورة احترام حق أهالى الشيخ جراح فى بيوتهم.

‏‎5- أكد القادة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التى تستهدف المساس بهذا الوضع، كما أكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس ودورها فى حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

‏‎6- ناقش القادة مستجدات الموقف السياسى والميدانى فى الأراضى الفلسطينية عقب التصعيد الأخير فى شهر مايو 2021، وأكدوا على ضرورة وقف الممارسات التى أدت لهذا التصعيد فى القدس الشرقية أو فى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، وشددوا على ضرورة العمل على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.

‏‎7- رحب القادة بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولى لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية فى القطاع، من خلال المشاركة فى جهود الإعمار وحث إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع اتساقا مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولى.

‏‎8- أكد القادة على أهمية الاستمرار فى العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشاوروا حول الأفكار المطروحة فى هذا السياق، وأكدوا على أهمية تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطينى.

‏‎9- أكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولى فى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة توفير الدعم المالى الذى تحتاجه للحفاظ على قدرتها تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممى.

‏‎10- اتفق القادة على عقد القمة القادمة فى المملكة الأردنية الهاشمية فى وقت يحدد لاحقاً.

