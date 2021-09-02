معلومات الوزراء ينشر فيديوجراف عن «الطباعة ثلاثية الأبعاد.. مستقبل العالم»

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كما استعرض المركز أيضا عدة خصائص وتطورات أخرى شهدتها هذه الصناعة فى فيديوجراف يحمل العنوان نفسه.
ويعرف هذا النوع من الطباعة على أنها عملية تصنيع يتم فيها بناء أشكال ثلاثية الأبعاد عن طريق ترسيب ودمج طبقات ثنائية الأبعاد حتى يكتمل المجسم المطلوب. ويوجد منها 3 أنواع: الطباعة بواسطة الضوء، أو الليزر، أو البناء بالترسيب (الثرموبلاستك).
ووفقا للدراسات فإن الطباعة ثلاثية الأبعاد توفر للاقتصاد العالمى نحو 80 تريليون دولار، مقارنة بنحو 12.8 تريليون دولار من عمليات التصنيع التقليدية، ومن المتوقع أيضا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد ستوفر نحو 26 مليار دولار خلال 2021.
ويمكن التعرف على مزيد من المعلومات عن الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال زيارة الموقع الإلكترونى لمركز المعلومات www.idsc.gov.eg
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