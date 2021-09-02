/648477/مصطفى-سالمان-القضية-الفلسطينية-مسئولية-تاريخية-لدى-مصر-ولابد-من-وحدة-الصف-الداخلي

أكد النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخها، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل الكثير من الجهد للوصول إلى تسوية سياسية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ توليه زمام الأمور.

القضية الفلسطينية مسئولية تاريخية لدى مصر ولابد من وحدة الصف الداخلي

وأوضح النائب البرلماني عن حزب مستقبل وطن في تصريحات لتحيا مصر بأن مصر بذلت جهوداً مُضنية خلال الاعتداء الأخير على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، وصولاً إلى إعلان وقف إطلاق النار، وتبني مصر لخطة إعمار غزة، ودخول المعدات والآلات المصرية لبدء الإعمار.

ووصف "سالمان" استقبال الرئيس السيسي اليوم للرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، بأنه يأتي ضمن استمرار جهود مصر نحو حلحلة الأزمة، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية التاريخية المشروعة، قائلاً "مصر تؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، كما أن القضية الفلسطينية تمثل جزءاً رئيسياً من الأمن القومي المصري".

وذكر عضو مجلس الشيوخ بأن مصر لم تتأخر عن تقديم كل الدعم للأخوة الأشقاء في فلسطين، سواء بفتح معبر رفح بشكل شبه دائم، لحركة المواطنين، والسلع الغذائية وغيرها من المتطلبات، كذلك تقديم المساعدات الطبية والغذائية، وفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين أثناء الأزمات.

واختتم "سالمان" حديثه بأن ما تقدمه مصر ليس منحة أو هبة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإنما ضرورة حتمية، ومسئولية تاريخية من مصر تجاه الشعب الفلسطيني، والحدود والتاريخ المشترك ،مطالباً الفصائل الفلسطينية بحتمية وحدة الصف، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، لضمان الخروج بالوطن إلى بر الأمان.