«كان أهلًا للتكريم».. بيان رسمي من نقابة الممثلين بلبنان بشأن محمد رمضان

/648476/كان-أهلا-للتكريم-بيان-رسمي-من-نقابة-الممثلين-بلبنان-بشأن-محمد-رمضان

أثار الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بين مصر ولبنان، بسبب إعلانه حصوله على الدكتوراه الفخرية ومنحه لقب سفير الشباب العربي من قبل المركز الثقافي الألماني ببيروت، لتنقلب السوشيال ميديا رأسًا على عقب بعد دقائق من الإعلان في مصر ولبنان مطالبين الجهات المسؤولة في توضيح حقيقة الأمر وبعض الجمهور أدانهم على هذا الفعل مشيرين إلى أنه مثال لا يستحق التكريم ويمثل عار للفن.

دوت الخليج يرصد نص البيان الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية اللبنانية بشأن الجدل المثار حول النجم محمد رمضان عقب منحه لقب سفير الشباب العربي.

نص بيان نقابة المهن التمثيلية اللبنانية بشأن محمد رمضان

فأصدرت نقابة ممثلي المسرح والإذاعة في شمال لبنان بيانًا رسميًا ترد من خلاله على الجدل المثار، وجاء نص البيان كالتالي: "ردًا على الحملة الإلكترونية المبرمجة التي تعرض لها مهرجان أفضل الدولي الذي يرأسه مازن نوري وحول تكريم الممثل والمغني المصري محمد رمضان نحن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان مرسوم رقم 4293 في تاريخ الأول من إذار من سنة 1954".

واختتم البيان: "شاركنا برعاية الحفل بشخص النقيب عبد الرحمن الشامي، نؤكد بأن التكريم كان رسميًا ومشاركتنا بمعية رعاية وزارة الثقافة في لبنان دلالة على الدور الرائد للمهرجان ونجاحه وأن سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان، كان أهلًا لهذا التكريم وبناء عليه اقتضى التنويه".

أول رد من محمد رمضان على بيان نقابة المهن التمثيلية اللبنانية

ورد محمد رمضان على نص البيان من خلال نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: "شكرًا نقابة المهن التمثيلية اللبنانية على التوضيح.. سفير الشباب العربي".

هذا وقد أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي من قبل في بيان جديد له، سحب الدكتوراه من محمد رمضان بعد أن حصل عليها صباح الخميس، مشيرًا إلى الإعتذار الرسمي لكل المصريين.

السفارة الألمانية بالقاهرة تتبرأ من الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان

وظهرت السفارة الألمانية بالقاهرة لتنفي علاقتها بأي شيئ يخص هذا الموضوع، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاقتها بما يسمي المركز الثقافي الألماني بلبنان، مضيفة”دائما نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة "ألمانية"، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية”.

وتابعت السفارة”لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا ومتابعة معهد جوتة، والهيئة الألمانية للتبادل العلمى”.