/648475/إبراهيم-الديب-مصر-صاحبة-التأثير-القوي-في-القضية-الفلسطينية-علي-النطاق-العربي-والدولي

إبراهيم الديب: مصر صاحبة التأثير القوي في القضية الفلسطينية علي النطاق العربي والدولي

وأوضح عضو مجلس النواب ابراهيم الديب في تصريحات لتحيا مصر أن القمه المصرية الفلسطينية اليوم في قصر الاتحادية تؤكد علي الدور الريادي الدولي لمصر في حل ودعم القضية الفلسطينية ومتابعه سير جهود عملية السلام بين الأطراف مؤكدا علي أن الاهتمام البالغ من الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية خاصة وأن مصر تتحرك في مختلف الاتجاهات من اجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني .

وأكد الديب علي الجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي تجلى مؤخرا في الدور المصري الفاعل والرئيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وما تبعه من مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة وهو ما يؤكد علي أن مصر صاحبة التأثير القوي والفعال في القضية الفلسطينية .

وأوضح ابراهيم الديب أن لقاء اليوم في قصر الاتحادية يعكس مدي اهتمام مصر وحرصها علي دعم وحل القضية الفلسطينية ويؤكد للجميع أن مصر ستظل تبذل قصارى جهدها من اجل الوصول إلى حل عادل ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني مثنيا علي دور الرئيس عبد الفتاح السيسي القوي والسريع في تولي القضية الفلسطينية أولوية قصوى .