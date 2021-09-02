رسمياً: الزمالك يتعاقد مع الأمريكي ادجار سوسا

/648473/رسميا-الزمالك-يتعاقد-مع--الأمريكي-ادجار-سوسا

أعلن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن تعاقده رسميًا، مع "ادجار سوسا"، لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ضم فريق كرة السلة بنادي الزمالك الدولي “ادجار سوسا”، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وفي إطار خطة القلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة الألقاب في الموسم المقبل.

واللاعب (33 سنة) من دولة دومينيكان ويحمل أيضا الجنسية الأمريكية وسبق له اللعب لأندية بلد الوليد ودينامو باسكت ويوفي كازيرتا وشارك مع منتخب أمريكا في كأس العالم ٢٠١٤.

الجدير بالذكر أن فريق سلة الزمالك حقق الفوز ببطولة الدوري العام والبطولة الإفريقية.

المنتخب

تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة، للهزيمة على يد نظيره منتخب أنجولا، في المباراة التي جمعتهم اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا لكرة السلة.

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام أنجولا بنتيجة 70-62، ليودع بطولة إفريقيا الأفروباسكت من الدور ربع النهائي.

بطولة العالم

حصد منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عام، المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة السلة، وذلك بعدما تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب بيلاروسيا، في المباراة التي جمعتهم أمس الأحد، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم لكرة السلة ٣*٣.

أحرز المنتخب الوطني لناشئي كرة السلة تحت 18 عام المركز الرابع فى بطولة كأس العالم تحت ١٨ عام، وذلك بعد الخساره أمام منتخب بيلاروسيا بنتيجة ٢١/٩.

وكان قد خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره منتخب أستونيا بنتيجة 16-11، في مباراة نصف النهائي من البطولة، وبتلك النتيجة تأهل أستونيا لمواجه منتخب أمريكا في المباراة النهائية للبطولة.

وكان قد تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعدما فاو على منتخب كازاخستان بنتيجة ٢١/١٦.

وتضم قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.

يذكر ان منتخب مصر حقق الفوز على منافسه إفريقيا الوسطى في أولى مبارياته بالبطولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 72/56، ويلتقي مع منتخب غينيا يوم السبت المقبل.

ويتكون الجهاز الفني من كلا من: “أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفي مدير منتخبات - معتز مغازي مخطط أحمال - أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل واحصاء”.