« ضربتها بآلة حادة»..القبض على فتاة متهمة بقتل والدتها في مدينة بدر

/648471/ضربتها-بآلة-حادةالقبض-على-فتاة-متهمة-بقتل-والدتها-في-مدينة-بدر

نجح رجال المباحث بالقاهرة،اليوم، في القبض على فتاة متهمة بقتل والدتها بالتعدي عليها بآلة حادة داخل شقة سكنية في مدينة بدر؛ بسبب خلافات بينهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على فتاة متهمة بقتل والدتها في مدينة بدر

وكان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بدر، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة "ع.أ" ، 75 عاما، ويظهر على جسدها آثار تعذيب وطعنه بآلة حادة.

وألقي القبض على ابنتها، 35 عامًا، بعدما تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة.

في سياق اخر تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة ربة منزل في بداية العقد الخامس من عمرها جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالرأس بسبب الارتطام بجسم صلب.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفاة موظف اتهم زوجها بالتسبب فى مقتل شقيقته، وبمناقشة الزوج أفاد بنشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليها لخلافات زوجية بينهما، وأنه خلال ذلك تعدى عليها بالضرب ورطم رأسها في الحائط وبعدها ذهبت وجلست عند إحدى جيرانهم لمدة 5 ساعات وفور عودتها نامت ولم تستيقظ مرة أخرى.

التحقيقات

وأضاف الزوج خلال التحقيقات التي أجريت معه عن الجريمة، أن زوجته تعاني من مرض السكري والضغط، ونفى معرفته أو معرفة المجني عليها بحدوث نزيف داخلي، وإلا كان ذهب بها إلى المستشفى، وعالجها على الفور.

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على الزوج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة بمباشرة التحقيقات.