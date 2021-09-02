مشوارك سعيد.. قريبا افتتاح محور المستشار عدلى منصور بجسر السويس .. غلق نزلة الدائرى تجاه البحر الأعظم لمدة 21 يومًا

/648470/مشوارك-سعيد-قريبا-افتتاح-محور-المستشار-عدلى-منصور-بجسر-السويس---غلق-نزلة-الدائرى-تجاه-البحر-الأعظم-لمدة-21-يوما

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين، لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة الإخبارية اليوم وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق. وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح. كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

21 يومًا .. غلق كلى لمنزل الدائري القادم من المريوطية بسبب أعمال تطوير

وفي سياق أخرأعلنت محافظة الجيزة، اليوم، إنه فى إطار القيام بأعمال مشروع توسع الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق فإنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم. وأوضحت محافظة الجيزة، فى بيان، أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم وذلك لمدة 21 يوم إبتداء من الساعة 8 صباح غداً الجمعه الموافق 3/9/2021 حتى صباح يوم الجمعه الموافق 24/9/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الــ 24 ساعة ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الدورية للاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أى معوقات ، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين وهى كالأتى:- حركة السيارت القادمة من الطريق الدائرى للقادم من المريوطية وترغب فى السير إتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس ستقوم بالسير إتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزى ( الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه) وإستكمال السير لشارع ربيع الجيزى مروراً بميادين المنيب والطريق السطحى لكوبرى والى ثم الدوران والعوده مره أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى وإستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم إتجاه نفق عباس. كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة أيضًا، بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسورية والمخاريط والإضاءة اللازمه بمحيط العمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الارشاردية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعين الخدمات المرورية اللازمة لمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

خلال ايام فتح محور عدلي منصور

خلال أيام افتتاح رسميا لمحور عدلي منصور، خلال أيام، بعد تشغيله تجريبيا طوال ٦ شهور مضت عقب انتهاء تنفيذه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و200 مليون جنيه.

اهمية المحور

أهمية المحور والكوبرى ترجع لكونه يربط بين عدد كبير من المحافظات المنيا الفيوم السويس البحر الاحمر والاسكندريه وبين الطريقين الصحراويين الشرقى والغربى والطريق الزراعي و والسكك الحديديه بالصعيد.

ويقول الدكتور محمد هانى غنيم ان المحور والكوبرى كان مطلبا هاما لاهالى المحافظة واستجابت الحكومه لذلك بانشاء المحور و الكوبري على النيل بمدينة بنى سويف ليخفف الضغط عن الكوبري الحالي ننتيجة لكثرة أعمال الصيانة بكوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، الذي يربط شرق المدينة بغربها، ومع تزايد أعداد المدارس والمصانع بالجهة الشرقية من النيل، وكثرة أعمال الصيانة بالكوبري القديم، ازدادت مطالب أهالي المحافظة، بإنشاء كوبري جديد على النيل، يخفف الضغط عن الكوبري الحالي.

واشار تم وضع حجر الاساس فى مايو من ٢٠١٤ لمشروع محورعدلي منصور، لكن المشروع تعثر ولم يبدأ تنفيذه لعدم وجود اعتمادات مالية له.

وفي 8 فبراير من عام 2017، وافق مجلس الوزراء على البدء فى إنشاء محور عدلي منصور على نهر النيل بمدينة بنى سويف.ضمن مشروعات تنمية الصعيد و استكمال الكباري على النيل المدرجة بخطة الهيئة العامة للطرق والكباري، للعام المالى 2016/2017، ليخفف من حدة الضغط والتكدس المروري على الكوبرى الوحيد على النيل بالمدينة، المقام منذ الثمانينيات إلى جانب المساهمة فى تسهيل نقل حركة السيارات والبضائع.

وفي 25 فبراير عام 2017 بدات الهيئة الهندسية للقوات المسلحةفي التنفيذ.وتحدى رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الزمن فى اختصار فترة تنفيذ المحور الى 18 شهرا بدلا من 30شهرا.

ويقول المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ببنى سويفيعد محور عدلى منصور، من أكبر المشروعاتالتنموية بالمحافظة، لما يحققه من نقلة نوعية فى كل المجالات، خاصة فى مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية، ومحافظات الجمهورية، ما بين البحر الأحمر شرقاً والفيوم غربا، ما يساهم فى جذب الاستثمارات للمحافظة، وتقليل زمن الرحلة وتكلفتها، كذلك تنمية المنطقة المحيطة بالمحور في الجانبين الشرقى والغربى.

وان المحور يضم 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع، على طول المحور، بينهم 3 كباري رئيسية حيوية، و3 طرق محورية بخلاف الأنفاق والمحاور.

ويربط المحور الطريق الصحراوي الشرقي القديم والجديد بالطريق الصحراوي الغربي، والطريق الزراعي الجيزة أسوان، عبر نهر النيل، وشريط السكك الحديديه

واشار في منتصف عام 2019، بدأ تشغيل محور عدلي منصور تجريبيا، وفتحه أمام حركة المواطنين، تمهيدا لإفتتاحه والعمل به رسميا خلال الأيام المقبلة.