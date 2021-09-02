/648461/للمرة-الثالثة-إضراب-سائقي-القطارات-الألمان-خلال-شهر-واحد

بعد توالي الإضرابات، أعلنت اليوم الخميس، نقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل)، أن سائقي القطارات الألمان بدأوا إضرابهم الثالث خلال شهر واحد في نزاع مستمر حول الأجور وظروف العمل.

الإضراب يستهدف

واستهدف الإضراب خدمات الركاب بدءا من الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي ( 0000 بتوقيت جرينتش) ، وفقا لما صرحت به قيادة الإضراب بالنقابة.

وكان سائقو القطارات على خطوط الشحن، بدأوا ذلك الإجراء اعتبارا من الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر ذلك الإجراء حتى صباح الثلاثاء من الأسبوع القادم.

دويتشهبان

وكانت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة "دويتشه بان" قد قدمت عرضا جديدا للنقابة أمس قبل ساعات من بدء إضراب الأيام الخمسة.

وحتى الآن ليس هناك رد فعل عام من الاتحاد على العرض الجديد، وتضغط النقابة من أجل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل للموظفين.

أنجيلا ميركل

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعربت عن أملها أمس الأربعاء في التوصل لتفاهم سريع بشأن النزاع العمالي مع شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" قبيل بدء جولة الإضراب الجديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس في برلين، إن ميركل تأمل في أن يتم التوصل بسرعة إلى "حل قابل للتطبيق لجميع الأطراف" في هذا النزاع، مضيفا أن الحكومة تناشد شركاء المفاوضات الحد من الآثار السلبية على الركاب والاقتصاد، أيضا في ضوء جائحة كورونا.

إجراءات قضائية

على جانب آخر، ذكرت مصادر من هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اليوم الخميس، أن الهيئة اتخذت إجراءات قضائية ضد إضراب نقابة سائقي القطارات "جي دي إل".

وبحسب ما ذكرته المصادر لـ"د.ب.أ"، قدمت الهيئة اليوم طلبا لمحكمة العمل بمدينة فرانكفورت غربي البلاد بإصدار حكم قضائي مؤقت بشكل عاجل ضد الإضراب.

وأضافت نقابة سائقي القطارات الألمانية صباح اليوم الخميس، أن سائقي القطارات التابعين لها بدأوا إضرابهم الثالث خلال شهر واحد في نزاع مستمر حول الأجور وظروف العمل.

واستهدف الإضراب خدمات الركاب بدءا من الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما صرحت به قيادة الإضراب بالنقابة.

وكان سائقو القطارات على خطوط الشحن بدأوا ذلك الإجراء اعتبارا من الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) أمس الأربعاء. ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى صباح الثلاثاء من الأسبوع القادم.

وكانت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة "دويتشه بان" قد قدمت عرضا جديدا للنقابة الأربعاء قبل ساعات من بدء إضراب الأيام الخمسة.

وحتى الآن لا يوجد أي رد فعل عام من الاتحاد على العرض الجديد. وتضغط النقابة من أجل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل للموظفين.